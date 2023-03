Mercato - PSG : Pour Neymar, c’est terminé

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Blessé contre le LOSC, Neymar est de nouveau touché à la cheville et vient de se faire opérer, il manquera la fin de saison avec le PSG. Son avenir pose question, même s’il est sous contrat jusqu’en 2027. Pour le moment, Neymar veut rester et aucune discussion n’a eu lieu en vue d’un potentiel départ.

C’est une nouvelle saison difficile pour Neymar. L’attaquant brésilien avait démarré très fort mais il s’est blessé pendant la Coupe du monde, un coup dur pour le PSG puisqu’il est revenu diminué. Neymar a repris la compétition mais a rechuté contre le LOSC, une nouvelle blessure qui l’a forcé à se faire opérer.

Neymar se sent bien à Paris

Et dans tout ça, quid de son avenir ? Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027 et il n’envisage pas de quitter Paris où il est désormais pleinement intégré, six ans après son arrivée dans le club de la capitale.

Aucune discussion pour le laisser partir