C’est confirmé, le PSG va boucler un énorme coup sur le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Sorti sur blessure contre le Bayern Munich en huitième de finale retour de Ligue des Champions, Marquinhos n’a pas pu aider ses coéquipiers et éviter l’élimination du PSG. Malgré ce pépin physique et des performances moins convaincantes, l’international brésilien et capitaine du club de la capitale devrait prochainement prolonger son contrat jusqu’en 2027.

Dans l’élimination du PSG contre le Bayern Munich mercredi soir, l’un des tournants du match a été la blessure de Marquinhos, sorti en première mi-temps. Même s’il a vécu des moments difficiles ces derniers mois, le capitaine du PSG semblait bien dans son match mais sa douleur aux cotes l’a rattrapé.

Marquinhos va prolonger

Pas de quoi avoir une influence sur son avenir pour autant. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le PSG veut le conserver et la prolongation de Marquinhos jusqu’en 2027 est imminente.

PSG : Les contrats s’enchaînent, Messi a déjà la tête ailleurs https://t.co/bkYRzvH9OH pic.twitter.com/8uJ7DzFav5 — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Lié au PSG jusqu’en 2027