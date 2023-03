PSG : Déjà annoncé sur le départ, les révélations de la presse italienne

Axel Cornic

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2021, Gianluigi Donnarumma ne fait pas vraiment l’unanimité. Même le départ de son concurrent Keylor Navas en janvier ne semble pas l’avoir rassuré et certains se demandent si l’Italien a vraiment les épaules pour assumer ce rôle. Surtout qu’en Italie, on évoque régulièrement le retour de l’ancien prodige de l’AC Milan...

Le poste de gardien de but a souvent posé problème depuis l’arrivée de QSI, mais le PSG semblait l’avoir réglé avec Gianluigi Donnarumma. Meilleur joueur du dernier Euro est considéré comme l’un des plus grands talents du football italien, il était censé faire taire les débats... mais force est de constater qu’il n’a pas encore réussit.

Entre Neymar et le PSG, ça va chauffer https://t.co/L5WmxBILc5 pic.twitter.com/qZ3EhdSiUD — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Le PSG a fait confiance à Donnarumma

Pourtant, le PSG lui a envoyé un message très fort l’été dernier, en lui offrant la place de titulaire et écartant donc Keylor Navas, un profil avec plus d’expérience. Le Costaricien a d’ailleurs fini par quitter le club parisien lors du mercato hivernal, en rejoignant Nottingham Forrest.

La Juventus pas vraiment intéressée