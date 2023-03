Mercato : Le PSG a misé gros sur lui et ne veut le lâcher

Axel Cornic

L’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions a réveillé la colère des supporters et plusieurs joueurs sont la cible des critiques. C’est le cas de Marco Verratti, au Paris Saint-Germain depuis les débuts du projet QSI et impliqué dans plusieurs actions controversées lors de la défaite face au Bayern Munich (2-0).

Considéré comme l’un des piliers du PSG, qu’il a rejoint 2012 alors que le grand public ne le connaissait pas, Marco Verratti ne fait plus l’unanimité. L’Italien, déjà égratigné ces dernières années, doit faire face à une vague de critiques depuis la défaite face au Bayern Munich en Ligue des Champions.

Après le fiasco, le PSG tranche pour ses stars https://t.co/h0nx9savFu pic.twitter.com/8iVQIimPYk — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Verratti tu le renvoies à Pescara »

Une sortie a tout particulièrement attiré l’attention avec Daniel Riolo, qui a clairement réclamé le départ de Verratti du PSG. « Verratti tu le renvoies à Pescara, il pourra manger ses petites brochettes, se balader au bord de la mer, boire ses coups, fumer ses clopes. Il sera tranquille et n’emmerdera plus personne » a lancé le journaliste et éditorialiste de RMC Sport , juste après l’élimination du PSG. « Ça fait des années que je vous le dis. Je ne sais même pas s’il est titulaire dans l’équipe de mon fils ! ».

Al-Khelaïfi ne veut pas le lâcher