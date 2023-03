«Le plus gros flop du PSG» : Il s’acharne encore sur cette star

Thibault Morlain

Si Daniel Riolo multiplie les tacles à l’encontre de Marco Verratti, un autre joueur du PSG subit également les foudres du consultant RMC. En effet, Neymar se retrouve lui aussi dans le collimateur de Riolo. D’ailleurs, il n’a pas hésité à en remettre une couche à propos du Brésilien qu’il voit comme le plus gros flop.

En 2017, le PSG avait déboursé 222M€ pour recruter Neymar au FC Barcelone. Un investissement XXL qui impliquait forcément de grosses attentes. Mais voilà, plus de 5 ans plus tard, le Brésilien n’a pas réussi à amener le PSG là où il aurait dû. De plus, les grosses blessures de Neymar plombent un peu plus son bilan…

Le cauchemar continue pour le PSG https://t.co/kCP7zCw1Nc pic.twitter.com/yv5wStUDWg — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

« Plus gros flop de l’histoire »

Dans cette situation, Daniel Riolo n’a pas été tendre avec Neymar. Il y a quelques semaines, le consultant RMC n’hésitait pas à qualifier le numéro 10 du PSG de plus gros flop de l’histoire : « Est-ce qu'on se rend compte que Neymar, au niveau du recrutement et du salaire, c'est le plus gros flop de l'histoire du football ? Je ne vois pas de plus gros flop pour ce que ça a coûté. Ce n'est pas parce qu'il a été bon dans deux matchs du Final 8 en 2020 que ça va te sauver la vie ».

« Encore une saison où il n’aura rien apporté »