Neymar, Mbappé… Clashs au PSG à cause du mercato

Thibault Morlain

Alors que le PSG avait décidé de repartir sur un nouveau projet, le dernier mercato estival était très attendu. Ayant remplacé Leonardo, Luis Campos avait les clés du sportif et était en charge du recrutement. Le Portugais a alors recruté 6 nouveaux joueurs, mais il y a eu certains gros échecs. Dans le vestiaire du PSG, on n’aurait pas forcément apprécié et cela aurait généré certains clash avec les stars de l’équipe.

Au PSG, le dernier mercato estival a été mouvementé. Suite aux arrivées de Luis Campos et Christophe Galtier, ça a énormément bougé dans l’effectif parisien. Les indésirables ont pris la porte et des nouveaux joueurs ont posé leurs valises à Paris à l’instar de Vitinha, Hugo Ekitike ou encore Fabian Ruiz. Pour autant, Luis Campos en voulait encore plus pour le PSG, ayant notamment échoué avec Milan Skriniar ou encore dans la quête d’un buteur. Des échecs qui ont posé problème durant la saison et cela aurait d’ailleurs crispé Kylian Mbappé et Neymar.

Après le fiasco, le PSG tranche pour ses stars https://t.co/h0nx9savFu pic.twitter.com/8iVQIimPYk — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Bisbille avec les Mbappé »

Dans sa vidéo Youtube , Romain Molina a rapporté certaines tensions avec Luis Campos à propos du mercato au PSG. Ça aurait notamment chauffé avec Kylian Mbappé, lui qui serait pourtant à l’origine de l’arrivée du Portugais à Paris. « Campos arrive sous conseil des Mbappé avant d’avoir une bisbille avec les Mbappé car ils ne sont pas contents du mercato estival », a expliqué Molina.

« Ton mercato de D2 portugaise »