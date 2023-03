«Zidane viendra», le PSG n’a qu’une chose à faire

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Zinedine Zidane reste le grand fantasme de l’émir du Qatar pour le poste d’entraîneur. D’ailleurs, à en croire les révélations du Parisien, il ne manque pas grand-chose pour que Doha ne finisse par obtenir ce qu’il souhaite avec l’ancien technicien du Real Madrid, qui pourrait remplacer Galtier au PSG.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé dès le mois de juin dernier, le Qatar avait contacté Zinedine Zidane pour lui confier le poste d’entraîneur du PSG, mais ce dernier espérait encore à l’époque pouvoir récupérer l’équipe de France et avait donc décliné l’offre. La prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 bloque donc l’horizon pour Zidane chez les Bleus, et cela tombe bien, puisque le PSG n’a toujours pas tiré un trait sur son profil.

«J’en ai assez» : Deschamps enfonce Zidane et s’explique https://t.co/IkbbfDD5hM pic.twitter.com/IXAnGpohwk — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Le PSG rêve toujours de Zidane

Déjà éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France, l’expérience de Christophe Galtier sur le banc du PSG est peut-être en train de toucher à sa fin. D’ailleurs, selon les dernières tendances, plusieurs profils sont suivis de près en interne, chacun disposant de ses partisans : Thomas Tuchel, Thiago Motta et donc Zinedine Zidane.

« Si l’émir le veut et que Zidane est d’accord… »