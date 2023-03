Zidane au PSG, le Qatar a la main

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Fragilisé par l’élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Christophe Galtier est pointé du doigt et forcément fragilisé, d’autant que la grande priorité du Qatar est toujours libre, celle-ci se nommant Zinedine Zidane. D’autres techniciens sont néanmoins cités parmi les cibles parisiennes, à l’instar de Thomas Tuchel ou Thiago Motta. Une menace réelle pour Zizou, priorité de Doha depuis plusieurs années ?

Avec cette nouvelle élimination du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, pour la cinquième fois en sept ans, les mêmes questions se posent dans la capitale : faut-il changer d’entraîneur ? Christophe Galtier est forcément fragilisé par les deux défaites contre le Bayern Munich, d’autant que l’entraîneur parisien avait déjà perdu du crédit après le début d’année compliqué du PSG, éliminé notamment de la Coupe de France par l’OM. La question de son avenir se pose alors, avec plusieurs candidats positionnés, dont Zinedine Zidane.

Zidane peut-il être doublé par Tuchel ou Motta ?

Mais le Français pourrait-il se faire devancer par un autre entraîneur, lui qui apparaît pourtant comme la grande priorité de Doha ces dernières années, alors que les noms de Thomas Tuchel ou encore Thiago Motta ressortent ? On sait par exemple que Nasser Al-Khelaïfi a gardé de très bons souvenirs des deux hommes durant leur passage à Paris. : « L’an dernier et il y a deux ans, il était tout proche d’entraîner le PSG , révélait notamment il y a peu Dario Canovi, agent de Thiago Motta, interrogé par TMW . Al-Khelaïfi le voulait, c’est la vérité, et ce ne serait pas trop tôt. Il connaît tout du PSG. Sur le terrain et en dehors. Tout. » Néanmoins, si Doha campe sur ses positions au sujet l’ancien technicien du Real Madrid, les autres profils n’ont aucune chance.

« Si l'émir veut Zidane et si Zidane est d'accord, Zidane viendra »