L'OM abandonne un transfert à 20M€ pour ce joueur

En vue de la saison prochaine, l'OM devrait de nouveau s'activer sur le mercato et Pablo Longoria se mettra notamment en quête de nouveaux latéraux afin de compenser les départs de Nuno Tavares et Issa Kaboré qui ne seront probablement pas conservés. Et dans le couloir droit, une première piste serait étudiée par les Marseillais.

Déjà très actif l'été dernier, l'OM devrait à nouveau animer le mercato dans les prochains mois. Et pour cause, certains postes seront à renforcer, notamment dans les couloirs. Et pour cause, le prêt de Nuno Tavares ne s'accompagne pas d'une option d'achat et devrait donc retourner à Arsenal. Une situation un peu similaire à celle d'Issa Kaboré.

Kaboré ne sera pas conservé

En effet, bien que le prêt du joueur de Manchester City s'accompagne d'une option d'achat, son montant, estimé à 20M€, semble hors d'atteinte pour les finances de l'OM. D'autant plus qu'Issa Kaboré n'a jamais réellement convaincu depuis le début de saison et dans son rôle de doublure de Jonathan Clauss. Par conséquent, le club phocéen va devoir se mettre en quête d'un nouveau latéral ou piston droit.

Sacha Boey dans le viseur de l'OM ?