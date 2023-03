Surprise, il annonce le prochain club de Benzema

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Karim Benzema n'a toujours pas prolongé au Real Madrid, ce qui laisse planer le doute sur son avenir à court terme. Présent en conférence de presse, Carlo Ancelotti a été interrogé sur le futur du Ballon d'Or. Et le technicien italien assure qu'il sait ce qu'il sait ce qu'il va se passer avec l'ancien Lyonnais.

Auteur d'une saison plus compliquée notamment à cause de ses blessures récurrentes, qui lui ont fait rater la Coupe du monde avec l'équipe de France, Karim Benzema s'interroge également sur son avenir au Real Madrid alors que son contrat s'achève en juin prochain. Comme Luka Modric et Toni Kroos, l'ancien attaquant de l'OL n'a toujours pas prolongé et Carlo Ancelotti a évoqué cette situation.

«Je sais ce qui se passera avec Benzema l'année prochaine»

Présent en conférence de presse, l'entraîneur du Real Madrid n'a effectivement pas échappé à la question sur l'avenir de Karim Benzema. « Je sais ce qui se passera avec Benzema l'année prochaine, mais je ne suis pas un magicien », lance Carlo Ancelotti qui a été également été invité à commenter l'état physique de son attaquant, à quelques jours du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Liverpool.

Benzema va mieux