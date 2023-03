Le PSG prépare un retour inattendu, le Real Madrid peut tout gâcher

Hugo Chirossel

Après l’élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich, des changements sont attendus au PSG. Déjà fragilisé à la suite des mauvais résultats depuis la reprise post-Coupe du monde, l’avenir de Christophe Galtier est encore incertain. Pour le remplacer, Nasser Al-Khelaïfi penserait notamment à un retour de Thomas Tuchel, mais ce dernier pourrait avoir d’autres ambitions.

Battu à l’aller (0-1), le PSG n’a pas su aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions sur la pelouse du Bayern Munich mercredi soir (2-0). Une élimination qui risque d’avoir des conséquences, notamment pour Christophe Galtier.

Le PSG pense à un retour de Tuchel

L’avenir de l’entraîneur du PSG était déjà incertain et cette désillusion en Ligue des champions risque de ne pas arranger les choses. Depuis plusieurs semaines, le nom de Thomas Tuchel, qui entretient toujours de bonnes relations avec Nasser Al-Khelaïfi, est évoqué pour lui succéder.

Tuchel apprend l’espagnol