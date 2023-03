Après le fiasco, le PSG tient sa première recrue !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la désillusion européenne, le PSG s'apprête à vivre un été très mouvementé sur le mercato. Plusieurs recrues sont attendues dans tous les secteurs de jeu. Et la premier joueur qui renforcera l'effectif parisien est connu. En effet, Milan Skriniar va bel et bien s'engager libre avec le club de la capitale.

Nommé conseillé sportif du PSG l'été dernier, Luis Campos n'a pas convaincu pour ses deux premiers mercatos à la tête du secteur sportif du club de la capitale. De son propre aveu, le recrutement parisien a été raté à la fois l'été dernier, mais également au mois de janvier, puisque personne n'est arrivé. Par conséquent, il faudra inverser la tendance cet été.

C'est confirmé pour Milan Skriniar

Et cela commence dès aujourd'hui. En effet, Fabrizio Romano confirme que le PSG tient bel et bien sa première recrue estivale, à savoir Milan Skriniar. Ce n'est pas une surprise compte tenu du fait que le Slovaque a annoncé qu'il ne prolongerait pas son contrat à l'Inter Milan. Mais c'est confirmé, le journaliste italien assure qu'un pré-contrat a été signé en janvier et que Milan Skriniar sera bien un joueur du PSG la saison prochaine.

La première recrue d'une longue série ?

Compte tenu de la nouvelle désillusion européenne du PSG, Milan Skriniar ne sera probablement pas la seule recrue d'un été qui s'annonce très chaud du côté du club de la capitale qui prévoit de grands changements dans son effectif.