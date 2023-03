Le PSG prend une grosse décision pour Lionel Messi

Hugo Chirossel

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions par le Bayern Munich, du changement est attendu au PSG pour la saison prochaine. Cela pourrait remettre en question l’avenir de Lionel Messi, qui arrivera au terme de son contrat en juin prochain. Si des discussions sont en cours en vue d’une prolongation, le club de la capitale ne serait pas prêt à accéder à toutes ses demandes.

La défaite face au Bayern Munich mercredi soir (2-0), en huitième de finale retour de Ligue des champions, risque d’avoir des grosses conséquences sur le mercato du PSG. Lionel Messi n’échappe pas aux critiques à la suite de cette élimination, dans un contexte où son avenir est encore incertain.

Le PSG et Messi discutent d’une prolongation

Comme indiqué par le10sport.com, le PSG et Lionel Messi discutent depuis plusieurs semaines d’une prolongation de son contrat, qui arrivera à son terme à l’issue de la saison. Mais l’Argentin a d’autres options pour son avenir et le club de la capitale quant à lui aurait l’intention de se montrer actif lors de la prochaine période de transfert. Le salaire de la Pulga , qui émarge à 40M€ par an, pourrait représenter un frein au mercato parisien.

Le PSG n'est pas prêt à tout pour le prolonger