Mbappé au cœur d’un gros transfert au PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé sur la short-list du PSG pour le prochain mercato estival alors qu’il réalise des performances XXL en Allemagne avec le Borussia Mönchengladbach, Manu Koné a répondu à cet intérêt. Et il semblerait que la présence de Kylian Mbappé au PSG puisse jouer un rôle majeur dans ce dossier…

Comme l’a récemment annoncé L’EQUIPE , Manu Koné (21 ans) figure sur les tablettes du PSG qui souhaite attirer de nouveaux visages au milieu de terrain. L’ancien joueur de Toulouse, sous contrat jusqu’en 2025 avec le Borussia Mönchengladbach, serait donc l’une des priorités activées par Luis Campos pour renforcer le PSG.

PSG : La date est fixée pour le transfert de Kylian Mbappé https://t.co/lZ16G0ZvbG pic.twitter.com/QNBuKlc8Jm — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Mbappé, un argument pour le PSG

Récemment interrogé par Sport Bild , Koné n’avait pas dissimulé son enthousiasme quant à l’éventualité de pouvoir jouer aux côtés de Kylian Mbappé au PSG : « Je ne me réveille pas tous les jours avec la pensée que je veux jouer avec Mbappé. Mais bien sûr : si vous deviez jouer avec de si grands joueurs à un moment donné, vous pourriez encore apprendre beaucoup. C'est bien sûr attrayant ». Et le jeune milieu de terrain français en a remis une couche sur le PSG.

« Je suis Parisien »