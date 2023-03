L’OM se voit proposer un gros transfert à 0€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que le prêt de Nuno Tavares arrive à son terme en juin prochain, l'OM pourrait prendre la décision de le laisser filer à Arsenal et de recruter un joueur d'expérience. C'est en tout cas le souhait de Jean-Charles De Bono, qui conseille un profil aux responsables marseillais. Pour l'ancien footballeur, un joueur comme Raphaël Guerreiro pourrait faire l'affaire.

L'OM pourrait se mettre en quête d'un arrière gauche lors du prochain mercato. Prêté sans option d'achat par Arsenal, Nuno Tavares devrait retourner à Arsenal en fin de saison. Pour Jean-Charles De Bono, l'OM se doit de recruter un joueur d'expérience.





« Il faut surtout recruter un bon joueur d’expérience »

« Il faut surtout recruter un bon joueur d’expérience. On parlait de continuité. On ne peut pas chaque année détruire une équipe pour reconstruire après derrière. L’avantage qu’on peut avoir en fin de saison, si on va en ligue des champions, c’est que l’attirance de l’OM sera beaucoup plus forte » a déclaré l'ancien joueur à Football Club Marseille.

Raphaël Guerreiro conseillé à l'OM