Mercato : Mbappé en plein doute, le PSG lui lâche sa réponse

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris la décision de ne pas quitter le PSG à la dernière intersaison et de prendre la direction du Real Madrid. Il semblerait d’après la presse espagnole que Mbappé tiendrait son entourage comme étant responsable de cette décision, mais le PSG ne lui fera aucune fleur.

Comme ce fut le cas en 2018, en 2019, en 2022 et donc cette saison, Kylian Mbappé a vu son PSG sortir par la petite porte au stade des 1/8èmes de finale de Ligue des champions. Bien qu’il soit devenu le meilleur buteur de l’histoire du PSG la semaine dernière et qu’il avait à coeur de continuer à marquer face au Bayern Munich mercredi soir, Mbappé est resté muet et n’a pu que témoigner de la supériorité du Bayern Munich.

Mbappé serait furieux envers son entourage

Après l’élimination du PSG, le feuilleton Kylian Mbappé est reparti de plus belle dans la presse espagnole après qu’il ait recalé le Real Madrid au printemps 2022 pour prolonger son contrat au PSG. Journaliste pour AS , Tomás Roncero affirmait sur les ondes de la Cadena SER cette semaine que Mbappé en voudrait à son entourage pour leurs conseils concernant le feuilleton de l’année dernière. « Mbappé est hors de l'Europe. Il est frustré et amer, au bord de la rupture avec sa famille parce qu'il ne supporte pas qu'on lui mente et qu'il voulait être heureux. (…) Il en a marre de son entourage, on lui a enlevé son rêve d'enfant. Il ne peut pas réaliser son rêve d'être un madridista. Ils ne l'ont pas laissé aller à Madrid et il est prisonnier ».

Deschamps prolonge jusqu’en 2026, l’effet Kylian Mbappé ? https://t.co/rMURr92bKm pic.twitter.com/LDmbJponBX — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Le PSG est clair, Mbappé n’est pas à vendre