Le PSG a le champ libre pour ce transfert colossal, Mbappé va jubiler

Hugo Chirossel

À la recherche de renforts pour la prochaine période de mercato, le Paris Saint-Germain est notamment intéressé par Bernardo Silva. Le FC Barcelone serait également sur le coup, mais ne dispose pas des moyens financiers pour réaliser ce transfert. Les Blaugrana auraient une autre piste en tête, ce qui pourrait laisser le champ libre au PSG.

Une nouvelle fois éliminé en huitièmes de finale de la Ligue des champions, il va y avoir du changement au PSG l’été prochain. Selon L’Équipe , le club de la capitale aurait d’ores et déjà plusieurs noms en tête pour son mercato et notamment celui de Bernardo Silva.

Le PSG s’intéresse à Bernardo Silva

Comme indiqué par le10sport.com, le PSG est bel et bien intéressé par l’international portugais, un joueur apprécié par Kylian Mbappé, avec qui il a joué à l’AS Monaco. Un intérêt qui ne date pas d’hier, puisque les dirigeants parisiens avaient déjà essayé de le recruter l’été dernier. Mais il y a de la concurrence dans ce dossier et notamment celle du FC Barcelone.

Le FC Barcelone hors-course ?