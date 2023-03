Apres le fiasco, le PSG prepare un été phénoménal

La rédaction

Après deux mercatos ratés, Luis Campos compte se racheter. Surtout après la défaite du PSG en huitièmes de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le conseiller sportif du club parisien a l'intention de renforcer, considérablement, le groupe. Toutes les lignes seraient concernées, de la défense à l'attaque.

La rencontre entre le PSG et le Bayern Munich a mis en lumière les carences de ce groupe parisien, bâti, en partie, par Luis Campos. Dans ce groupe, Kylian Mbappé est l'un des seuls à sortir sur lot. Derrière, peu d'éléments parviennent à élever leur niveau de jeu. Des lacunes, qui ont sauté aux yeux de nombreux observateurs. Certains comme Daniel Riolo réclament un mercato plus ambitieux. Et Luis Campos n'a pas attendu le huitième de finale de Ligue des champions pour passer à l'action.





Après Skriniar, un autre défenseur attendu

Comme l'annonce L'Equipe, toutes les lignes sont concernées. Mais l'une des priorités du PSG devrait être la défense centrale, en raison de la blessure de Presnel Kimpembe et de l'avenir incertain de Sergio Ramos. En interne, le club a déjà acté l'arrivée de Milan Skriniar, mais un autre renfort serait attendu. La piste Pau Torres (Villarreal) serait toujours active selon le quotidien sportif.

Le milieu de terrain reste en chantier

Par ailleurs, le milieu de terrain reste l'un des axes de travail de Luis Campos. Le Portugais aurait ciblé plusieurs profils comme celui de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) ou encore d'Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven), déjà courtisé par le PSG lors du dernier mercato estival. Mais les plus gros transferts concernent l'attaque.

Du lourd annoncé en attaque