Il craint une catastrophe pour l'OM !

Alors que le verdict de l'affaire Pape Gueye devrait être rendu prochainement, l'OM risque une interdiction de recrutement. Une situation qui serait très inquiétante compte tenu du fait que plusieurs joueurs sont simplement prêtés et devraient donc partir. Jérémy Attali-Pietri estime donc que ce serait vraiment problématique si Pbalo Longoria avait les mains liées sur le mercato.

L’audience devant le tribunal arbitral du sport pour le transfert de Pape Gueye s’ouvre ce mercredi. Et l'OM pourrait bien être sanctionné. En effet, durant l'été 2020, l'international sénégalais s'engage à Marseille à l'issue de son contrat au Havre, alors qu'il avait déjà signé à Watford. Le joueur dément, mais le club anglais a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux. Et Jérémy Attali-Pietri, bien que confiant, rappelle qu'une interdiction de recrutement aurait d'énormes conséquences pour l'OM.

«Le verdict devrait avoir lieu dans trois mois, parait-il»

« Le verdict devrait avoir lieu dans trois mois, parait-il. Ce qui est bien avec cette affaire, c’est que cela avait poussé Longoria à faire des mercatos très actifs. Il y a avait un moment où ne savait pas très bien quand une éventuelle sanction pouvait tomber. Là on est sorti de ça, je pense que de l’eau à couler sous les ponts. Je pense que si la délibération traine autant c’est qu’il n’y aura rien », assure le rédacteur chef adjoint actu.fr Marseille , invité de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Si on ne peut pas recruter cet été ça m’inquiète un peu»