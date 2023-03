C’est décidé, le PSG va lancer sa révolution cet été

Thomas Bourseau

Alors que le PSG a copié le FC Barcelone en formant un trio d’attaque redoutable sur le papier, Lionel Messi n’est pas parvenu à permettre au club d’atteindre le graal européen. De quoi pousser le Paris Saint-Germain à mettre un terme à la « MNM » à la prochaine intersaison.

En 2021, un projet fou du PSG aboutissait. Alors que Neymar et Kylian Mbappé avaient successivement déposés leurs valises au sein de la capitale en août 2017, Lionel Messi venait former un trio d’attaque flamboyant au Paris Saint-Germain quelques années après la fin de la « MSN » au FC Barcelone.

Le PSG a tenté un pari audacieux, qui n’a pas porté ses fruits…

Par le biais de son arrivée, la « MNM » a vu le jour. Cependant, contrairement à la « MSN » composée de Lionel Messi, de Neymar et de Luis Suarez au FC Barcelone, le PSG n’a pas mis ses mains sur une Ligue des champions. Et alors que le contrat de Lionel Messi arrivera à son terme à l’issue de la saison à Paris, bien que le10sport.com vous ait affirmé des discussions entre le PSG et le clan Messi afin de remédier à ce problème le 18 février dernier, il se pourrait que l’Argentin ne soit plus de la partie la saison prochaine.

C’est la fin de la «MNM»