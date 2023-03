Incroyable, Mbappé et Messi ont tout gâché au PSG

Pierrick Levallet

De nouveau pointé du doigt après la défaite contre le Bayern Munich, Christophe Galtier gérerait son vestiaire de façon étonnante. L'entraîneur du PSG ne réserverait pas le même traitement aux cadres et aux jeunes. Pourtant, le technicien parisien avait noué des liens avec certains pendant la Coupe du monde, avant que les internationaux ne reviennent.

Une fois de plus, Christophe Galtier fait les frais de quelques critiques ces derniers jours. L’entraîneur du PSG est pointé du doigt depuis la défaite contre le Bayern Munich mercredi dernier (2-0). Par ailleurs, sa façon de gérer son vestiaire commencerait à en irriter certains dans le vestiaire.

Gestion surprenante de Galtier au PSG

RMC Sport a indiqué que Christophe Galtier réserverait un traitement différent aux cadres et aux jeunes de son effectif. L’entraîneur parisien prendrait nettement plus la défense de ses éléments expérimentés et n’hésite pas à pointer du doigt les erreurs des Titis. En interne, certains aimeraient bénéficier du traitement réservé aux stars. Pourtant, le technicien du PSG aurait créé des liens dans son vestiaire durant le Mondial.

Le vestiaire du PSG n’est plus le même depuis la Coupe du monde