Mbappé et Messi au coeur d’un malaise improbable au PSG

Pierrick Levallet

Mercredi dernier, le PSG a dit adieu à la Ligue des champions pour le reste de la saison. Après la Coupe de France, le club de la capitale a été éliminé de la compétition européenne suite à sa défaite contre le Bayern Munich. Tout n’est plus vraiment tout rose en interne. Et la gestion de Christophe Galtier commence à en irriter certains dans le vestiaire.

Un traitement de faveur réservé aux stars du PSG ?

Comme le rapporte RMC Sport , Christophe Galtier ferait une nette différence entre ses cadres, dont Kylian Mbappé et Lionel Messi, et les jeunes joueurs du PSG. L’entraîneur parisien se montre plus réactif quand il faut reprendre publiquement une erreur d’un Titi que quand il faut évoquer les comportements parfois déplacés de certains de ses éléments les plus expérimentés. Par exemple, Christophe Galtier a souligné le mauvais choix de passe d’El Chadaille Bitshiabu ce mercredi plutôt que la perte de balle de Marco Verratti sur le premier but du Bayern Munich.

Galtier incrimine plus les jeunes que les cadres