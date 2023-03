Il l’annonce en direct, la saison du PSG est gâchée

Pierrick Levallet

Battu par l'OM en Coupe de France, le PSG est également éliminé de la Ligue des champions désormais suite à sa défaite contre le Bayern Munich ce mercredi. Le club de la capitale n'a plus que le championnat à jouer jusqu'à la fin de la saison. Pour Jérôme Rothen, cet exercice 2022-2023 est un échec total pour la formation parisienne.

Déjà éliminé de la Coupe de France, le PSG a maintenant dit adieu à la Ligue des champions. Le club de la capitale a été défait par le Bayern Munich ce mercredi (2-0) et a donc vu son parcours européen s’arrêter au stade des huitièmes de finale. Désormais, les hommes de Christophe Galtier n’ont plus que la Ligue 1 à disputer. Pour Jérôme Rothen, cette saison est un flop.

«C’est une saison qui n’est pas réussie»

« Dans une saison au PSG, tu as trois compétitions : la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions. Tu as trois compétitions à gagner, et il y en a deux déjà de perdues. C’est une saison qui n’est pas réussie. Il va falloir se remettre encore une fois au travail, se remettre en question » a lancé l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

