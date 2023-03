Il balance sur une figure du PSG, «c’est le responsable»

La rédaction

Après une énième désillusion en Ligue des champions et une cinquième élimination en 8e de finale en sept ans, le PSG cherche un coupable. Christophe Galtier et Luis Campos sont remis en cause, Messi et Neymar annoncés sur le départ mais pour Daniel Riolo, le principal fautif est ailleurs.

Trahi par les blessures successives de Marquinhos et Mukiele et sans faire preuve d’un quelconque sursaut d’orgueil après la défaite du match aller au Parc des Princes (0-1), le PSG n’a pas fait le poids contre le Bayern Munich à l’ Allianz Arena (2-0). Une élimination qui reste dans la continuité de l’année 2023 du club, déjà vaincu à six reprises en un peu plus de deux mois. En somme, le problème du PSG n’est toujours pas résolu malgré les allées et venues des joueurs et des entraîneurs sur le mercato.

PSG : Le Qatar veut bouger, le clan Macron approuve https://t.co/Z8NOtUzR97 pic.twitter.com/h8uZH0UW83 — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« On a le sentiment qu’il ne va jamais partir »

Dans l’After Foot sur RMC Sport , Daniel Riolo pointe du doigt Nasser Al-Khelaïfi. Pour lui, c’est le président du PSG qui est le principal fautif dans la nouvelle débâcle du club : « On sait tous que c’est lui le responsable numéro 1. Il prend les décisions. C’est une évidence (…) On a le sentiment qu’il ne va jamais partir. Il y aura peut-être un changement dans la gouvernance le jour où on se dira qu’il est tellement débordé par ses activités qu’on va mettre une présidence déléguée » a conclu le consultant RMC .

Moins de bling-bling, ça paie ?

Ce n’est pas faute d’avoir essayé de changer de politique de recrutement, il n’y a rien à faire, le PSG n’y arrive pas. L’été dernier, Al-Khelaïfi a fait comprendre qu’il souhaitait moins de strass et de paillettes pour plus de résultats. Conséquences : le recrutement d’un coach et de joueurs inexpérimentés qui n’auront pas pesé sur la double confrontation contre le Bayern Munich.