Messi signe un contrat à 30M€, il va retrouver Cristiano Ronaldo

Libre le 30 juin prochain, Lionel Messi n’a pas encore tranché pour son avenir au PSG. Pendant ce temps, le champion du monde argentin gère ses affaires dont son contrat à 30M€ signé pour promouvoir le tourisme en Arabie saoudite. Il devrait même s’y rendre en mars a annoncé le ministre.

Alors que l’avenir de Lionel Messi au PSG pose toujours autant question, l’Argentin ne semble pas vraiment perturbé. Pendant ce temps, Messi continue de gérer ses affaires, il a notamment signé un contrat pharamineux avec l’Arabie saoudite avec comme mission de promouvoir le tourisme dans le pays.

Un contrat à 30M€ pour Messi

Selon The Athletic , l’attaquant du PSG toucherait 30M€ par an pour honorer son contrat. Un voyage en Arabie saoudite serait même prévu en mars prochain a annoncé le ministre saoudien sur son compte Twitter .

Il va voyager en Arabie saoudite en mars