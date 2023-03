PSG : Le Qatar veut bouger, le clan Macron approuve

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En froid avec la mairie de Paris concernant le rachat du Parc des Princes, la direction du Paris Saint-Germain envisage de prendre ses distances, et étudie la possibilité de migrer vers le Stade de France. Invitée de RMC jeudi soir, la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra s’est prononcée sur l’avenir de l’enceinte.

Le PSG va-t-il s’installer au Stade de France ? Régulièrement évoquée, cette hypothèse est sérieusement à prendre en considération selon L’Equipe , qui révèle ce vendredi dans ses colonnes que les dirigeants parisiens devraient répondre à l'appel d'offres que l'État lance pour la gestion du stade situé à Saint-Denis à compter du 1er juillet 2025. Si la priorité des propriétaires du PSG est toujours de rester au Parc des Princes, les discussions avec Anne Hidalgo et ses équipes n’avancent pas, alors que la mairie de Paris refuse toujours de céder la mythique enceinte de la Porte de Saint-Cloud, obligeant le PSG à étudier d’autres pistes, dont un déménagement au Stade de France.



Catastrophe au PSG, Mbappé lâche une bombe au Real Madrid https://t.co/ewSMgoQE9n pic.twitter.com/g8VOBOHO8Y — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

« Le Stade de France a vocation à faire l'objet d'un grand projet »

Alors que la concession actuelle du Stade de France s'achève donc en 2025, Amélie Oudéa-Castéra s’est prononcée sur l’éventuelle vente de l’enceinte au micro de RMC ce jeudi. « Il a vocation à faire l'objet d'un grand projet. La concession arrive à échéance à l’été 2025. L'État a eu raison de le construire. Il faut qu’on préserve sa vocation sportive, que nos grandes fédérations, le foot, le rugby, y trouvent leur place. Il faut en même temps intensifier la programmation culturelle et de divertissement pour que ce lieu aille au bout de son potentiel. Il y a d'autres éléments, les abords du stade, son insertion au cœur de la Seine-Saint-Denis, travailler sur la transition écologique… Ce stade peut être quelque chose d'exceptionnel. Nous, on a dit qu’on ne se fermait pas sur un modèle et qu’on voulait des projets », confie la ministre des Sports.

« Il peut aussi y avoir un club résident »