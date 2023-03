Le PSG a vécu un calvaire, «il a éteint Mbappé»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Comme l’an dernier au même stade de la compétition, le PSG est éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Très attendu, Kylian Mbappé n’est pas parvenu à faire la différence, bien marqué par Dayot Upamecano. Julian Nagelsmann, l’entraîneur du Bayern Munich, n’a pas manqué de souligner l’énorme performance du défenseur français.

Encore un échec pour le PSG. Battu au Parc des Princes par le Bayern Munich, le club de la capitale pensait pouvoir inverser la tendance mais hormis une mi-temps correcte, Paris n’y aura pas cru longtemps. Le Bayern Munich a fait le travail et a inscrit deux buts en seconde période, suffisant pour sortir le PSG.

Mbappé muselé par Upamecano

Titulaire après avoir démarré sur le banc à l’aller, Kylian Mbappé est resté muet. Bien muselé par Dayot Upamecano, l’attaquant du PSG n’a quasiment pas eu l’opportunité de se montrer dangereux.

«Difficile de garder Mbappé», calvaire en vue pour le PSG https://t.co/FTI2gf83xG pic.twitter.com/QeQGvxtxR6 — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

«Il est au sommet de son art»