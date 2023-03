Mbappé va éviter un énorme départ au PSG, le Qatar panique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions pourrait avoir de grandes conséquences en interne. L'avenir de Christophe Galtier devrait faire débat, tout comme celui de Luis Campos, nommé conseiller sportif du club l'été dernier. Néanmoins, le Portugais pourrait être sauvé par Kylian Mbappé.

Le PSG a une nouvelle fois connu une nouvelle désillusion sur la scène européenne. Battus sur la pelouse du Bayern Munich (0-2) après s'être déjà inclinés au Parc des Princes (0-1), le club de la capitale est donc éliminé en huitième de finale de la Ligue des champions. Un échec qui pourrait avoir de grosses conséquences en interne.

Relations tendues entre Al-Khelaïfi et Campos

En effet, selon les informations de Relevo , une réunion d'urgence est prévue pour trancher concernant l'avenir de Christophe Galtier, tandis que la situation de Luis Campos est également incertaine. Et pour cause, le relation serait assez froide entre le conseiller sportif du PSG, nommé pour remplacer Leonardo l'été dernier, et Nasser Al-Khelaïfi, très agacé par le dernier mercato estival.

Campos sauvé par Mbappé ?

Néanmoins, le Qatar est également parfaitement conscient que c'est en grande partie grâce à la nomination de Luis Campos que Kylian Mbappé a accepté de prolonger. Les deux hommes sont très proches et un départ du Portugais pourrait pousser l'attaquant français à reconsidérer son avenir au PSG. La situation est donc très délicate à gérer pour la direction parisienne.