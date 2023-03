Messi - Mbappé - Neymar : Le PSG peut souffler

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG n’a plus que le championnat à jouer, une grosse déception alors que l’on est qu’au mois de mars. Même la triplette Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé n’aura pas suffi. Pourtant, entre les stars parisiennes, tout va bien. Messi et Mbappé n’ont aucun différend et Neymar est celui qui a convaincu Messi de venir à Paris.

Éliminé de la Coupe de France par l’OM et de la Ligue des Champions par le Bayern Munich, le PSG n’a plus que le championnat à jouer. Même si Paris décroche un 11ème titre de champion de France, la saison sera forcément considérée comme un échec. Pourtant, Christophe Galtier avait les arguments, notamment en attaque.

La MNM, une triplette de stars

Avec un trio composé de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, le PSG a sûrement la meilleure attaque du monde. Du moins sur le papier. Au-delà de leur association sur le terrain, la question sur leur relation s’est également posée.

PSG : Kylian Mbappé trahit le Real Madrid, la conséquence folle https://t.co/45005FcOWV pic.twitter.com/IoMv8B7XTk — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Messi et Mbappé s’entendent très bien