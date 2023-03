«Un échec retentissant», il ne digère pas la révolution au PSG

La rédaction

Après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions, quelles leçons le club peut-il tirer de ce fiasco ? Daniel Riolo s’est agacé dans l’After. Il ne comprend pas la politique sportive du PSG et notamment l'arrivées du tandem Galtier-Campos.

C'est la cinquième fois en sept ans que le PSG plie en huitièmes de finale de Ligue des champions. La nouvelle déroute du club pose question puisque le budget pharaonique des Qataris ne fait pas progresser le PSG. À court terme, ce n’est pas non plus le cas de la politique sportive axée sur la jeunesse, mise en avant par Nasser Al-Khelaïfi lors du dernier mercato estival.

Une politique désastreuse ?

Au-delà d’un été plutôt calme dans la capitale, Paris a prolongé certains de ses cadres. Un enchaînement d’actions incompréhensibles pour Daniel Riolo qui s'insurge surtout de l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG et de Luis Campos en tant que conseiller sportif : « Le choix du duo Campos Galtier est un échec retentissant. C’est la pire saison du PSG. La politique sportive de prolonger des joueurs comme Marquinhos, Verratti et Neymar est horrible » a affirmé le consultant RMC dans l’After ce jeudi.

Un banc indigne du PSG

Depuis des années, le PSG est sévèrement critiqué pour sa politique sportive mais aussi pour son faible banc de touche. Face au Bayern Munich, le club de la capitale a fait entrer Bitshiabu, Bernat, Zaïre-Emery et Ekitike quand le club allemand donnait du temps de jeu à Mané, Sané, Gnabry et Cancelo. S’il est vrai que la blessure de Neymar en amont et celles de Mukiele et Marquinhos pendant le match n’ont pas épargné les Parisiens, le constat reste terrible.