Galtier, Messi, Mbappé… Toutes les infos mercato du 10 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le PSG a tranché, Galtier pas menacé pour le moment ?

Malgré la récente élimination du PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, un limogeage ne semble pas d'actualité pour Christophe Galtier. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que l'entraîneur du PSG ainsi que son acolyte Luis Campos, qui était à l'origine de son arrivée l'été dernier, ne sont pas menacés et devraient encore être à la tête du projet parisien la saison prochaine. La direction du PSG souhaite accorder à Galtier une seconde chance comme ce fut le cas par le passé avec Unai Emery et Thomas Tuchel qui avaient été conservés. De son côté, GOAL confirme cette tendance, niant d'ailleurs en bloc les récentes révélations de la presse espagnole qui avait révélé l'existence d'une réunion d'urgence de la part de Nasser Al-Khelaïfi pour statut sur le sort de Christophe Galtier au PSG.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Messi bien parti pour prolonger au PSG

Sous contrat jusqu'en juin prochain, Lionel Messi semble finalement bien parti pour prolonger avec le PSG. L'EQUIPE annonce dans ses colonnes du jour que les deux parties continuent de négocier en coulisses, mais le quotidien sportif précise toutefois que le PSG n'est forcément prêt à accéder à toutes ses demandes, notamment afin de pouvoir bénéficier de plus de marge de manœuvre sur le mercato. La presse espagnole confirme une tendance positive sur ce feuilleton Messi au PSG puisque selon Mundo Deportivo , l'offre la plus sérieuse et qui emballe le plus l'attaquant argentin reste celle du club francilien.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG veut tout bâtir autour de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sur le départ ? Le PSG semble avoir déjà tranché ! Le Parisien indique très clairement ce vendredi que l'objectif concret du PSG est de bâtir une équipe autour de Mbappé, qui reste bel et bien le leader du projet. D'ailleurs, selon le quotidien, Luis Campos avait été recruté par le PSG en tant que conseiller sportif l'été dernier uniquement pour aider à boucler sa prolongation de contrat, les deux hommes étant très proches.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Le PSG tient sa première recrue de l'été

Alors que le mercato estival s'annonce déjà très agité au PSG, le club de la capitale tient déjà son premier renfort ! Fabrizio Romano confirme en effet l'arrivée de Milan Skriniar, le robuste défenseur central slovaque qui arrivera libre au terme de son contrat avec l'Inter Milan en juillet prochain. Le journaliste italien indique qu'un pré-contrat a été signé en janvier et que Skriniar sera bien un joueur du PSG la saison prochaine.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Cherki, Bernardo Silva, Torres... Le PSG place ses pions !