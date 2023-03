Mbappé au cœur d'un projet colossal au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après la nouvelle désillusion européenne du PSG, une révolution pourrait bien voir le jour dans les prochains mois. Et cela pourrait passer par un mercato très animé. Dans cette optique, le Qatar souhaiterait construire autour de Kylian Mbappé, en montant une équipe capable de l'épauler au mieux.

Comme trop souvent depuis l'arrivée de QSI, le PSG a connu un nouvel échec sur le plan européen en s'inclinant contre le Bayern Munich mercredi soir. Une défaite synonyme d'élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Et cela risque d'engendrer un mercato très animé l'été prochain.

Catastrophe au PSG, Mbappé lâche une bombe au Real Madrid https://t.co/ewSMgoQE9n pic.twitter.com/g8VOBOHO8Y — le10sport (@le10sport) March 10, 2023

Le PSG veut construire un projet autour de Mbappé

Et selon les informations du Parisien , l'objectif concret du PSG est de bâtir une équipe autour de Kylian Mbappé, qui est bien le leader du projet parisien. Déçu par le recrutement l'été dernier, l'attaquant français n'a d'ailleurs pas manqué de rappeler les failles de l'effectif parisien mercredi soir, constatant que « notre maximum, c’est ça, c'est la vérité ».

De nombreuses recrues sont attendues