Le PSG prépare du lourd pour Mbappé, le plan est surprenant

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Homme fort du PSG, Kylian Mbappé sera l'une des pièces maitresse du club la saison prochaine. Le projet sportif devrait s'appuyer sur l'international français, qui devrait s'entourer de joueurs expérimentés, mais aussi de jeunes éléments. Les dirigeants souhaitent donner leur chance à des joueurs en post-formation la saison prochaine.

Le PSG vient de se faire éliminer en Ligue des champions, mais la saison prochaine est déjà dans toutes les têtes, notamment dans celle de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG s'est déjà mis au travail selon les informations de L'Equipe. Décrié après deux mercatos ratés, le Portugais devrait disposer d'une enveloppe de 80M€ pour renforcer le groupe parisien. Le PSG ne peut lui offrir plus de moyens en raison des contraintes liées au fair-play financier. Pour obtenir une plus grande marge de manœuvre, il faudra, nécessairement, se séparer d'une pointure. Lionel Messi et Neymar sont concernés par un possible départ.

«Mbappé n'a servi à rien» : Désastre au PSG, il dégoupille https://t.co/ltz5nmBOsG pic.twitter.com/praxO81RjN — le10sport (@le10sport) March 9, 2023

Le PSG veut des joueurs expérimentés

Luis Campos a l'intention de renforcer toutes les lignes lors du prochain mercato estival. Le Portugais cherche à recruter des joueurs expérimentés comme Pau Torres (Villarreal) ou encore Bernardo Silva. Un intérêt annoncé par le 10Sport.com le 6 février dernier. A en croire le quotidien sportif, Campos pourrait également axer ses recherches sur des joueurs français. Le quotidien sportif cite les noms de Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) et de Rayan Cherki (OL).

Des joueurs en post-formation aussi ciblés ?