Comme la saison dernière, le PSG est tombé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Ce qui ne manque pas d'agacer le Qatar. En effet, les hautes sphères du PSG présentes à Doha sont lassées de voir chaque année le même scénario se reproduire en C1.

En 2012, QSI a racheté le PSG pour qu'il puisse « rêver plus grand » et remporter enfin sa toute première Ligue des Champions. Toutefois, le club de la capitale n'a pas encore réussi à soulever une seule Coupe aux Grands Oreilles en 11 ans.

Le Qatar est énervé et lassé par le PSG

Hormis sa finale contre le Bayern et sa demi-finale contre Manchester City, le PSG a toujours sombré dans des circonstances difficiles, que ce soit contre Manchester United, le FC Barcelone, le Real Madrid, ou le Bayern cette année. Et à en croire Romain Molina, le Qatar serait désormais énervé et lassé de revivre toujours les mêmes scénarios catastrophes avec le PSG.

«Ça les énerve car chaque année c’est la même rengaine»