Mbappé frôle la catastrophe, ils hallucinent

Le PSG avait à coeur de battre le Stade Brestois pour se racheter auprès de son public. Les Parisiens l'ont fait, dans la douleur et sans briller. C'est une nouvelle fois Kylian Mbappé qui s'est mué en sauveur en toute fin de rencontre au grand désarroi des Brestois qui estiment qu'il aurait du être expulsé quelques minutes plus tôt.

Que ce fut laborieux. Trois jours après l'élimination contre le Bayern Munich, le PSG a retrouvé goût à la victoire (1-2) dans la douleur grâce à un but de Kylian Mbappé sur le gong. Mais le scénario aurait pu être complètement différent car l'attaquant français méritait un carton rouge évident après un geste d'humeur sur le Brestois Haris Belkebla. Alors, Kylian Mbappé a-t-il profité de son statut pour échapper à la sanction ? C'est en tout cas ce qu'estiment les Brestois.

«J’aimerais savoir s’il y aurait la même sanction pour tous les joueurs»

De passage au micro de Canal+ après la rencontre, Pierre Lees Melou était remonté. « J’ai les images en direct. Je vois le coup de pied… J’aimerais savoir s’il y aurait la même sanction pour tous les joueurs. Je ne veux pas lancer de polémique, parce qu’on va encore dire qu’on pleure sur l’arbitrage. Mais pour moi, il y a un joli coup de pied. J’ai demandé des explications à l’arbitre, il m’a dit que ce n’était pas assez prononcé », a-t-il déclaré au sujet de Kylian Mbappé. .

«S’il avait plus sévèrement été sanctionné...»