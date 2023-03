Kylian Mbappé fait trembler le PSG en interne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après l'élimination du PSG en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Kylian Mbappé est plus que jamais commenté. Il faut dire que l'attaquant français, dont le contrat s'achève en juin 2024, n'a jamais caché ses ambitions. Et pour Jérôme Rothen assure que le crack de Bond n'est pas satisfait de la situation actuelle au PSG.

La nouvelle désillusion européenne du PSG pourrait laisser des traces. L'avenir de Kylian Mbappé fait notamment grandement parler. Alors qu'il avait reçu des garanties pour prolonger son contrat à Paris, l'attaquant français serait déçu par la situation comme le signale Jérôme Rothen.

«Il n'est pas satisfait»

« Ils ont les moyens en travaillant mieux de faire mieux et de progresser. Il a 24 ans, il est arrivé à 19 ans, il continue sa progression. Il voit que son club stagne et c'est pour ça qu'il est resté. Il croit au projet, mais ça ne se change pas (du jour au lendemain). Il n'est pas satisfait de ce qu'il a vu dans le vestiaire et sur le terrain en terme de performance collective », explique l'ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant d'en rajouter une couche.

«Il attend que ça d'avoir un vestiaire qui est à fond derrière lui»