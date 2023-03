Mercato : Un cadre de l'OM fait une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après deux très belles saisons sous le maillot du RC Lens, Jonathan Clauss s’est engagé avec l’OM. Titulaire sur le flanc droit, l’international français réalise un très bel exercice. Interrogé sur sa situation, Clauss a reconnu qu’il se sentait bien à Marseille, de quoi laisser penser qu’il est prêt à continuer l’aventure.

L’été dernier, avec l’arrivée d’Igor Tudor à l’OM, il fallait recruter au poste de piston. Dans son système très offensif, le technicien croate s’appuie beaucoup sur les joueurs de côté, la venue de Jonathan Clauss n’avait donc rien d’étonnant. Après deux grosses saisons au RC Lens, l’international français a fait le saut direction Marseille pour découvrir la Ligue des Champions. Hormis une petite période de moins bien en octobre, Jonathan Clauss est l’une des satisfactions de la saison de l’OM.

Clauss se voit finir à l’OM

Approché par l’Atlético de Madrid cet hiver, Clauss se sent très bien à Marseille et a voulu rester. Dans un entretien accordé à Foot Mercato en décembre dernier, le piston droit marseillais expliquait même qu’il se voyait potentiellement finir sa carrière à l’OM. « Sinon je ne serais pas venu. Je ne suis pas là en me disant que si ça ne se passe pas bien, au pire je vois autre chose. Justement, maintenant que je suis là, au très haut niveau, j’aime le très haut niveau et si l’OM me permet de jouer au très haut niveau, je vais rester », déclarait Clauss.

«Je m’y plais pleinement»