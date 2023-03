Galtier, Zidane… Toutes les infos mercato du 12 mars

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Riolo veut virer Neymar au PSG

Plus du tout en odeur de sainteté au PSG, Neymar devrait encore être poussé vers la sortie cet été. D'ailleurs, pour l'émission Quelle Epoque , Daniel Riolo a été très clair à propos de l'avenir du numéro 10 du PSG : « Je vire Neymar ? Bien sûr que vous le virez. Il n’a plus le niveau, il est tout le temps blessé. Le problème, c’est son contrat ».



Une prolongation imminente à l'OM ?

Critiqué à son arrivée à l'OM, Sead Kolasinac est aujourd'hui un pion essentiel pour Igor Tudor. Des performances qui pourraient d'ailleurs être récompensées pour le Bosnien. En effet, selon les informations de L'Equipe , l'OM aurait proposé une prolongation de 2 ans à Kolasinac, lui qui est actuellement en fin de contrat sur la Canebière.



Le PSG fonce sur Bernardo Silva

Après le fiasco en Ligue des Champions, le PSG devrait se reconstruire cet été. A quoi faut-il s'attendre pour le mercato ? De nombreux noms circulent dont celui de Bernardo Silva, actuellement à Manchester City. Et ce dimanche, c'est Sport qui en rajoute une couche à propos du Portugais, confirmant que le PSG serait bel et bien dans le coup pour recruter Bernardo Silva à l'été.



Zidane, « la personne idéale » pour le PSG selon Riolo

Si Galtier est l'actuel entraîneur du PSG, Zinedine Zidane est évoqué pour le remplacer sur le banc parisien. Et aux yeux de Daniel Riolo, c'est une excellente idée. « Qui serait un bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement, y’a pas énormément de nom car il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale, qui s’impose aux yeux des joueurs. Zidane ? Oui. Aujourd’hui, la personne idéale c’est Zidane », a-t-il lâché pour Quelle Epoque .



Le PSG lâche sa réponse pour Mbappé

Suite au fiasco en Ligue des Champions, les questions se multiplient forcément sur l'avenir de Kylian Mbappé. Alors qu'il a été question d'envie de départ pour le Français, le PSG ne serait pas du même avis. Pour Caught Offside , Fabrizio Romano a expliqué : « Le PSG considère Mbappé comme un joueur crucial pour son projet et cela n'a toujours pas changé, donc rien de nouveau ou d'inédit dans cette histoire ».



