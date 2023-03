En direct, il annonce la couleur pour Zidane au PSG

Thibault Morlain

Si Christophe Galtier est encore l’entraîneur du PSG pour le moment, la question est de savoir s’il le sera toujours la saison prochaine. Avec le fiasco en Ligue des Champions contre le Bayern Munich, l’ombre de Zinedine Zidane s’est renforcée du côté du Parc des Princes. Zizou débarquera-t-il au PSG ? Pour Daniel Riolo, ça doit être l’option numéro 1.

Comme l’année dernière, le PSG s’arrête encore en huitième de finale de la Ligue des Champions. Cette fois, c’est le Bayern Munich qui a éliminé le club de la capitale. Kylian Mbappé n’aura pas pu empêcher ce nouveau fiasco qui pourrait ne pas être sans conséquence à Paris. Les regards se tournent notamment vers Christophe Galtier, l’entraîneur du PSG. Pourrait-il se faire remercier après seulement une saison ? Le scénario est possible et la question de savoir qui pourrait venir le remplacer sur le banc de touche. Pour Daniel Riolo, la réponse est simple : Zinedine Zidane.

« Il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale »

Cela fait maintenant de nombreux mois que Zinedine Zidane est annoncé au PSG. L’ancien du Real Madrid plait au Qatar et il pourrait donc être le successeur de Christophe Galtier. Pour Daniel Riolo, Zizou est d’ailleurs « la personne idéale » pour le PSG. En effet, sur le plateau de Quelle Emission sur France 2 , il a expliqué à propos de Zidane : « Qui serait un bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement, y’a pas énormément de nom car il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale, qui s’impose aux yeux des joueurs. Zidane ? Oui. Aujourd’hui, la personne idéale c’est Zidane ».

« Il dégagera un respect »