«Insulté» par le boss du PSG, il veut rester à Paris

La rédaction

Après l'élimination du PSG dès les 8es de finale de la Ligue des Champions, le duo composé de Christophe Galtier et de Luis Campos est plus que jamais en danger. De son côté, le directeur sportif parisien resterait totalement impliqué dans le projet, et ce, malgré quelques querelles en interne.

Arrivé au PSG l’été dernier en compagnie de Christophe Galtier, Luis Campos s’est loupé lors des précédents mercatos du club et compte bien renforcer toutes les lignes parisiennes l’été prochain. Pourtant sa relation avec les hautes sphères du PSG n’est pas toujours au beau fixe, puisque selon Romain Molina, il y aurait de la friture sur la ligne entre le conseiller football et Nasser Al-Khelaïfi : « Vous avez Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos qui ne peuvent pas se voir. Déjà à l’époque, il y avait un match Lille - Paris où en loge ça s’était insulté à coup de ferme ta gueule et menaces de l’autre côté, donc forcément ça ne pouvait pas marcher ».

Mercato : Arrivé grâce à Mbappé au PSG, il l'a trahi https://t.co/ovEl7dAYlw pic.twitter.com/hCwk78jlaD — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Campos veut continuer

Même si l’ambiance semble délétère à Paris, Campos souhaiterait rester au PSG et poursuivre le projet selon The Athletic . Le Portugais estimerait que les supporters sont patients et qu’il peut construire une équipe comme il l’a fait ailleurs. Conscient des manques de l'effectif, le conseiller football du PSG préparerait un recrutement ambitieux cet été.

Quel mercato attend le PSG ?