Un transfert est déjà programmé au PSG

Prêté par le PSG à l’AS Rome depuis août, Georginio Wijnaldum a manqué toute la première partie de saison. De retour sur les terrains depuis quelques semaines, le Néerlandais commence à retrouver du temps de jeu. En parallèle, le club romain cherche le moyen de pouvoir conserver Georginio Wijnaldum la saison prochaine.

Après une première saison ratée avec le PSG, Georginio Wijnaldum a été prêté avec option d’achat à l’AS Rome l’été dernier. Malheureusement pour lui, il a été victime d’une fracture du tibia de la jambe droite à l’entraînement en tout début de saison, lui faisant même rater la Coupe du monde avec les Pays-Bas. De retour sur les terrains, Wijnaldum enchaîne les rencontres.

Wijnaldum reprend des couleurs avec Mourinho

En témoigne la confiance que lui donne José Mourinho depuis son retour de blessure, le Néerlandais a joué lors des sept derniers matchs de l’AS Rome. Et ses deux titularisations consécutives en Serie A montrent que Georginio Wijnaldum est un élément important du club romain. Ce qui rebat les cartes concernant son avenir.

