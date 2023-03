Neymar se clashe en interne, il balance sur le PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Forfait jusqu’à la fin de la saison, Neymar a connu des dernières semaines agitées, avec notamment un échange musclé avec Luis Campos en marge de la lourde défaite du PSG sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3). Une prise de bec au cours de laquelle la star brésilienne aurait reproché à son dirigeant le dernier mercato estival.

L’élimination face au Bayern Munich en huitièmes de finale de la Ligue des champions est un chapitre supplémentaire dans le début d’année très compliqué du PSG. Le club de la capitale sort de plusieurs mois difficiles, marqués par des résultats contrastés et des conflits en interne. Forfait jusqu’à la fin de la saison, Neymar aurait notamment eu un échange musclé avec Luis Campos après la défaite à Monaco (1-3) le 11 février dernier. Le conseiller sportif du PSG était descendu dans le vestiaire ce jour-là pour recadrer les joueurs, ce qui n’avait pas été du goût du numéro 10.

Mercato : La révolution du PSG est prête https://t.co/JCRg9Fwp8c pic.twitter.com/Gm7489qofS — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

« Qu’est-ce que t’as à dire avec ton mercato de D2 portugaise »

« Ce n’est pas à toi de me parler, ce n’est pas toi mon coach », aurait notamment lâché Neymar en direction de Luis Campos selon les récentes informations divulguées par Le Parisien . Mais le Brésilien ne se serait pas contenté de cette remarque. « Il y a quelques semaines, Neymar et Campos ont une prise de bec, où Neymar lui a dit : "De toute façon, toi, qu’est-ce que t’as à dire avec ton mercato de D2 portugaise". Donc ambiance ambiance en interne », révèle le journaliste Romain Molina dans une vidéo publiée sur Youtube .

Neymar reconnaît « une petite discussion »