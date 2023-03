Le Qatar prépare un projet surréaliste, le PSG va halluciner

Hugo Chirossel

Plus de 10 ans après avoir racheté le Paris Saint-Germain, le Qatar s’est lancé dans un nouveau projet, celui de s’offrir Manchester United. Toutefois, d’après les informations de Romain Molina, les Qataris ne compteraient pas s’arrêter en si bon chemin. Leur objectif serait, à l’image du City Football Group, d’acheter d’autres clubs européens.

Le 17 février dernier, la famille royale du Qatar a confirmé publiquement son intention de racheter Manchester United, mis en vente par la famille Glazer. Un projet porté par le cheikh Jassim Bin Hamad Al-Thani, qui a fait une offre avoisinant les 5Md€. Depuis, l’engagement du Qatar au PSG interroge.

Le Qatar veut racheter Manchester United, quel avenir pour le PSG ?

« Le Qatar ne peut pas vendre, mais si le Qatar rachète Manchester United comme ils en ont envie, il y a certaines inquiétudes parce que peut-être qu’ils mettront moins de sous dans le PSG. Déjà qu’avec beaucoup de sous ils y arrivaient pas, alors avec moins de sous… », a indiqué Daniel Riolo dans l’émission Estelle Midi . D’après les informations de Romain Molina, racheter Manchester United ne serait que le début d’un projet bien plus important pour le Qatar, qui souhaiterait s’inspirer du City Football Group et posséder plusieurs clubs européens.

« Manchester United ne sera pas le seul club en Europe sous pavillon qatari »