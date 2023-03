Le PSG sort du silence sur la nouvelle polémique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Ces dernières heures, Christophe Galtier n’échappe pas aux critiques, pour l’élimination parisienne en Ligue des champions évidemment, mais également pour son commentaire d’après-match, l’entraîneur du PSG évoquant une « erreur de jeunesse » sur le premier but concédé, pointant ainsi du doigt le jeune El Chadaille Bisthiabu. Il s’est défendu ce vendredi en conférence de presse.

Sorti par le Bayern Munich mercredi, l’heure est à l’analyse du côté du PSG, afin de comprendre pourquoi le club de la capitale est encore sorti de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale. Une erreur est notamment à l’origine de l’ouverture du score des Bavarois, mais l’identité du principal fautif est sujette au débat. Marco Verratti, et sa grossière perte de balle, est-il le premier coupable comme l’estiment beaucoup, ou l’erreur vient-elle d’El Chadaille Bisthiabu, qui remet le ballon à l’international italien entouré de quatre joueurs du Bayern à l’entrée de la surface ? A l’issue de la rencontre, Christophe Galtier n’avait pas épargné le jeune titi.

« C'est une erreur de jeunesse », estimait Galtier après le Bayern

« C'est une erreur de jeunesse et d'analyse de jeu , avait jugé Christophe Galtier, ciblant alors El Chadaille Bisthiabu. On n'a pas été capables de sortir de cette pression. À partir du moment où le Bayern a marqué, on a compris que ça allait être difficile. » Une sortie qui a fait couler beaucoup d’encre et plaçant l’entraîneur du PSG au cœur des critiques, certains observateurs estimant que celui-ci avait choisi la facilité en enfonçant un joueur de 17 ans.

« Je n'ai pas pointé El Chadaille »