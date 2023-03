PSG : Menacé par Zidane, il fait une annonce sur son avenir

Arnaud De Kanel

En grand danger après l'élimination du PSG en Ligue des champions, Christophe Galtier pourrait se faire licencier dans les prochains semaines. Derrière-lui, Zinedine Zidane tiendrait la corde pour le remplacer. Malgré tout, Galtier martèle que sa direction est avec lui et il se voit à Paris au moins jusqu'à la fin de la saison.

En voyant Didier Deschamps prolonger jusqu'en 2026 avec les Bleus , le PSG s'est frotté les mains et peut encore réaliser son rêve d'attirer Zinedine Zidane pour remplacer Christophe Galtier. L'entraineur est menacé et l'élimination en Ligue des champions pourrait lui être fatale. Or, Galtier est serein et pense qu'il sera encore là en fin de saison pour permettre au PSG de conquérir son onzième titre en Ligue 1.

Mbappé disjoncte, le PSG sort du silence https://t.co/Xi2Gv6sRhk pic.twitter.com/z4gRVsrh3D — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«On doit finir la saison»

Après la rencontre face à Brest, Christophe Galtier a répondu aux questions de Canal+ et il a laissé de gros indices pour son futur au PSG. « Je parle tous les jours avec ma direction, Luis est tous les jours à mes côtés, le président est très présent. On doit finir la saison, chercher le titre », confie-t-il.

«Je suis un entraîneur qui va se battre»