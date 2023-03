Mis sous pression par Zidane, il est en danger au PSG

Arnaud De Kanel

Depuis la Coupe du monde, le PSG est en perdition. Et la situation ne s'est pas arrangée pour les Parisiens dernièrement, puisqu'ils ont été éliminés de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Forcément, la position de Christophe Galtier est fragilisée, encore plus avec la rumeur Zinédine Zidane. L'entraineur du PSG est donc en grand danger.

Le PSG traverse l'une des crises sportives les plus importantes depuis l'arrivée des Qataris. Une nouvelle élimination en 1/8ème de finale de Ligue des Champions, la cinquième en 7 ans, est venue encore plus menacer un Christophe Galtier, déjà mis sous pression par Zinédine Zidane. Avec la prolongation de Didier Deschamps chez les Bleus , Zizou pourrait rebondir au PSG. Et les dernières révélations de la presse anglaise sur l'actuel entraineur du PSG ne laissent rien présager de bon pour lui.

Il barre la route à Zidane, Deschamps s’explique https://t.co/oFd14oo4G6 pic.twitter.com/nwBPtMblxz — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Galtier est «faible»

Christophe Galtier n'a pas l'aura d'un Carlo Ancelotti et il fallait se douter que rien ne lui serait donné au PSG à son arrivée. The Athletic rapporte que plusieurs sources au sein du vestiaire estiment qu'il est « faible » car son avenir est lié à celui de Luis Campos et qu'il doit en partie sa signature au dirigeant portugais.

Le PSG en attend plus