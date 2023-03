Un crack flambe loin du PSG, il a bluffé tout le monde

Pierrick Levallet

Parti du PSG à la fin de son contrat l'été dernier, Xavi Simons a rejoint les rangs du PSV Eindhoven. Le crack de 19 ans brille au sein du club néerlandais depuis qu'il est arrivé. Le joueur fait l'unanimité auprès de Ruud van Nistelrooy. Et les dirigeants du PSV Eindhoven ont été surpris.

Promis à un grand avenir, Xavi Simons n’a cependant jamais eu sa chance au PSG. Le Néerlandais a alors quitté le club de la capitale l’été dernier, son contrat ayant expiré, et a signé au PSV Eindhoven. Le joueur de 19 ans souhaitait se relancer et montrer de quoi il était réellement capable. Et en Eredivisie, le Néerlandais a convaincu tout le monde.

Abandonné par le PSG, il a déjà programmé son retour https://t.co/4H10KTn5DU pic.twitter.com/uLOYmNT48J — le10sport (@le10sport) March 11, 2023

Xavi Simons brille au PSV

Xavi Simons fait l’unanimité dans le groupe de Ruud van Nistelrooy. L’entraîneur du PSV Eindhoven profite d’ailleurs de la grande polyvalence du joueur depuis le début de saison. Jusqu’à présent, le crack de 19 ans a inscrit 14 buts et délivré 7 passes décisives en 36 matchs. En interne, les dirigeants du club ont été impressionnés.

«Il a surpris tout le monde»