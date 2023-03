Snobé par le PSG et l’OM, il raconte

Hugo Chirossel

Passé par le FC Lorient et le Stade Rennais notamment, Christian Gourcuff est sans club depuis son départ du FC Nantes en décembre 2020. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’entraîneur âgé de 67 ans est revenu sur des discussions qu’il avait eues avec le PSG et l’OM, mais qui n’avaient finalement pas abouti.

« La direction de Canal + dit non »

Alors propriété de Canal + , le PSG l’avait contacté en 1998. « J'ai eu deux contacts avec deux gros clubs. Charles Biétry, qui vient de prendre la succession de Michel Denisot à la tête du PSG, en 1998, me contacte. Je le rencontre à Paris, mais la direction de Canal + dit non. Je venais de D2, je n'avais pas un nom clinquant », a indiqué Christian Gourcuff, qui avait vu Alain Giresse lui être préféré.

« Je parle de foot, je ne l'intéresse pas »