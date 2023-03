Cette incroyable anecdote sur le transfert avorté d’un buteur à l’OM

Arnaud De Kanel

Qu'elle parait lointaine l'époque où l'OM rencontrait des difficultés sur le mercato. Depuis l'arrivée de Pablo Longoria, tout a changé mais en 2014, le club phocéen recherchait déjà un attaquant. Afin de pallier le départ de Saber Khalifa, Jérémie Aliadière devait s'engager à l'OM mais le transfert a capoté. Christian Gourcuff raconte cet incroyable scénario.

En 2014, l'effectif de l'OM avait un visage bien différent de l'actuel. Pas d'Alexis Sanchez ou de Ruslan Malinovskyi en attaque, Saber Khalifa était là ! Mais alors que l'ancien attaquant de l'Evian Thonon-Gaillard devait quitter la cité phocéenne, son transfert a finalement capoté et a fait annuler celui de son remplaçant Jérémie Aliadière.

«On me dit qu'on est venu le chercher pour aller à Marseille ! »

Dans un entretien accordé à L'Equipe , Christian Gourcuff est revenu sur le feuilleton Jérémie Aliadière. C'est lui qui entrainait l'attaquant de Lorient lorsque l'OM voulait le recruter. « La veille d'un match, lors du dernier jour du mercato (le 31 janvier 2014), je fais une mise en place. Jérémie Aliadière est titulaire. Et, à un moment donné, il disparaît. On me dit qu'on est venu le chercher pour aller à Marseille ! L'OM voulait remplacer Saber Khalifa », se souvient Gourcuff.

«Il a donc fait demi-tour pour nous retrouver à la mise au vert»