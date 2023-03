L’OM frappe fort sur le mercato, il fait une grande annonce

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Vainqueur à Rennes la semaine dernière, l’OM affronte Strasbourg ce dimanche et doit conforter sa deuxième place. Arrivé au sein du club alsacien pour le maintenir, Frédéric Antonetti s’est confié sur Igor Tudor, son homologue marseillais. Et le coach français a été très élogieux.

Ce dimanche, l’OM affronte Strasbourg en clôture de la 27ème journée de Ligue 1. Avec la défaite de l’AS Monaco, Marseille peut s’échapper un peu plus, même si le RC Lens a gagné à Clermont. Pour Igor Tudor, ce match est l’occasion parfaite de renouer avec le succès au Stade Vélodrome, après deux défaites contre le PSG et Annecy.

Antonetti salue le travail de Tudor

En marge de ce choc contre l’OM, Frédéric Antonetti, le nouvel entraîneur de Strasbourg, a parlé de son homologue marseillais : Igor Tudor. Arrivé pour maintenir le club alsacien, Antonetti n’a pas tari d’éloges à l’égard du technicien croate.

Snobé par le PSG et l’OM, il raconte https://t.co/J4eGSzlXQc pic.twitter.com/mQ9n508pSZ — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

«J’aime beaucoup cette personnalité»